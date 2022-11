"Na quinta-feira estarei a falar de direitos humanos no Qatar”, diz Marcelo

Veja também:

O Presidente da República defende que a melhor maneira de falar de direitos humanos é ir aos países onde esses direitos não existem e influenciá-los.

Em Leiria, à margem de uma aula-debate com alunos de uma escola, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à autorização do Parlamento para se deslocar ao Qatar, para apoiar a seleção no Mundial de Futebol.

O chefe de Estado considera que a deslocação ao Qatar enquadra-se nesta orientação de promoção dos direitos humanos.

“Nós mantemos relações diplomáticas com a maioria dos estados do mundo, esmagadora não é democrática. É a única maneira de democracias poderem falar com não democracias sobre os problemas do mundo. É completamente diferente ir lá dizer o que se pensa sobre a situação política lá”, disse Marcelo Rebelo de Sousa