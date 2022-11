Seis problemas a ensombrar o Mundial do Qatar

Numa perspetiva de quem está dentro do futebol, Leonel Pontes assume à Renascença que "qualquer treinador não fica indiferente ao que se vai passando" no Qatar. Contudo, lembra que a responsabilidade é da FIFA, que escolheu o país anfitrião e, agora, deve impor os valores de "solidariedade, respeito, integridade e civismo" que defende.

"A FIFA escolhe o país. Entendeu que o Qatar seria o país indicado para realizar o Mundial. Entendeu que existiam condições. Entendeu que era a melhor candidatura. E dentro daquilo que devem ser os princípios e valores defendem numa competição, é a FIFA que tem de controlar aquilo que se está a passar", destaca.



Paulo Fontes acredita que os adeptos e o público em geral estão consciencializados para a necessidade de a FIFA assumir as suas responsabilidades e de o Qatar fazer as mudanças necessárias e implementar mecanismos de supervisão dessas mesmas medidas.

"O Qatar agora está nos olhos do mundo, é agora que podemos pressionar para que a mudança aconteça, porque, depois, pode cair no esquecimento. O importante é, agora, que todas as pessoas, entidades desportivas e agentes desportivos façam pressão sobre a FIFA e as autoridades do Qatar para que cumpram com as suas responsabilidades e obrigações agora", vinca.

A solução não é a não-realização do Mundial, mas sim a utilização do mediatismo do torneio para forçar a mudança: "Este evento tem um potencial enorme de uma mudança positiva na vida das pessoas e dos direitos humanos no Qatar."