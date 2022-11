Sismo na Indonésia. Crianças em escombros de escolas elevam número de mortos para 252

O número de vítimas mortais provocado pelo sismo desta segunda-feira na Indonésia subiu para 252, anunciaram as autoridades locais, citadas pela agência Reuters.

De acordo com a última atualização, 31 pessoas continuam desaparecidas, 377 ficaram feridas, enquanto que o número de pessoas sem casa atingiu os 7.060.

O governador de Java Ocidental, disse que a maioria dos mortos eram crianças, muitos dos quais estudantes, que estavam a ter aulas. "Tantos incidentes ocorreram em várias escolas islâmicas", disse Ridwan Kamil. As autoridades operam "sob o pressuposto de que o número de vítimas irá aumentar com o tempo".

Dados provisórios divulgados pelas autoridades e citados pela Save the Children disseram que foram afetados cerca de 51 locais de ensino, incluindo 30 escolas primárias.

Num hospital local, os feridos deitam-se no chão sobre colchões e cobertores, ou debaixo de tendas improvisadas. Na segunda-feira à noite, as vítimas eram tratadas no escuro, sob luz de tocha, devido a cortes de energia generalizados.

"Tudo desmoronou debaixo de mim e eu fui esmagado debaixo desta criança", disse Cucu, um residente de 48 anos de idade, à Reuters a partir da zona de estacionamento do hospital. "Dois dos meus filhos sobreviveram, desenterrei-os. Outros dois que trouxe para aqui, e um ainda está desaparecido", disse a sobrevivente.

Os esforços para chegar às vítimas foram complicados por falhas de energia, estradas danificadas e mais de 80 réplicas registadas.

A Indonésia é especialmente vulnerável aos terramotos devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, a zona mais sísmica e vulcanicamente ativa do mundo.

Em fevereiro, um sismo de magnitude 6.2 matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 outras na província de Sumatra Ocidental. Em janeiro de 2021, um terramoto de magnitude semelhante matou mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Sulawesi Ocidental.

Um poderoso tremor de terra e tsunami no Oceano Índico em 2004 matou quase 230 000 pessoas numa dúzia de países, a maioria das quais na Indonésia.