As imagens da partida da seleção nacional para o Mundial do Qatar

A seleção nacional está a caminho do Qatar. A equipa portuguesa deixou a Cidade do Futebol esta manhã, com muito público à espera para um último momento de apoio.

Portugal esteve em estágio na Cidade do Futebol, as instalações da Federação Portuguesa de Futebol, durante quatro dias, desde segunda-feira, e venceu a Nigéria na última noite no único amigável realizado antes da viagem.

Foi pelas 11h30 que o autocarro caracterizado com as cores da bandeira portuguesa e que conduz a comitiva da equipa das quinas chegou à zona de partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde já os esperavam alguns adeptos lusos e curiosos.

À medida que os jogadores saíam do autocarro, os pedidos para os autógrafos e para as fotografias acumulavam-se, mas o apogeu surgiu quando Cristiano Ronaldo desceu da viatura, que acorreu à solicitação de adeptos junto da porta de entrada no aeroporto.

O capitão português tem estado, nos últimos meses, envolvido em várias polémicas no Manchester United, que se intensificaram com a entrevista concedida ao jornalista inglês Piers Morgan, transmitida esta semana, onde teceu críticas ao clube e treinador.

Também os jogadores João Félix, Bernardo Silva e William Carvalho deram autógrafos e tiraram fotografias com adeptos, mas sempre em passo apressado, sendo poucos os que pararam, uma vez que o voo estava marcado para arrancar às 12h30, rumo a Doha, embora esteja atrasado.

A presença de dois elementos da Amnistia Internacional Portugal também se destaca, na sequência das denúncias dos milhares de óbitos em trabalhos no torneio e do apelo aos direitos de adeptos da comunidade LGBTQIA+, que são alvo de perseguição no Qatar.