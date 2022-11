Em que canal dá a seleção? Saiba onde pode ver todos os jogos do Mundial

A Sport TV vai transmitir todos os 64 jogos do Campeonato do Mundo do Qatar, mas os jogos da seleção portuguesa serão transmitidos também em sinal aberto.

A RTP transmitirá 22 jogos, enquanto que SIC e TVI adquiriram os direitos de transmissão de sete jogos cada.

A seleção portuguesa estreia-se com o Gana, a 24 de novembro, jogo transmitido na TVI e na Sport TV. O segundo embate, frente ao Uruguai, a 28 de novembro, poderá ser visto na RTP 1 e na Sport TV.



Portugal encerra a fase de grupos na sexta-feira, dia 2 de dezembro, frente à Coreia do Sul. O jogo será transmitido na SIC e na Sport TV.

Todos os jogos da seleção portuguesa terão ainda relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.