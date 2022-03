Associações pró-Rússia acolhem refugiados ucranianos por sugestão do Alto Comissariado das Migrações

Inna Ohnivets alerta que é o próprio Alto Comissariado para as Migrações (ACM) que está a sugerir, para o acolhimento de refugiados, algumas associações supostamente com ligações estreitas à embaixada da Rússia em Portugal.

“Revelamos que o Alto Comissariado para as Migrações de Portugal está a divulgar informação sobre informações sobre associações de imigrantes ucranianos para a cooperação em questões de assistência humanitária e assistência aos refugiados ucranianos e, na lista das associações publicada no site do ACM, além de duas associações ucranianas há cinco outras associações envolvidas em cooperação com o país agressor, a Rússia, durante muitos anos”, adianta Inna Ohnivets.

De acordo com a diplomata, estas associações “cooperam com a embaixada russa” e os seus elementos “participaram em conferências na Rússia, com Vladimir Putin”.

“Existe este conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia há oito anos. Durante este período de tempo, estas associações comunicaram e tiveram uma comunicação muito estreita com a Embaixada da Rússia.”

Inna Ohnivets considera, por isso, que existe risco para os refugiados ucranianos que procuraram abrigo em Portugal e para as suas famílias que ficaram na Ucrânia.

“Os participantes destas associações podem ter alguma informação destas pessoas e depois enviar esta informação para a Embaixada russa”, sublinha.

Os receios são partilhados por Pavlo Sadokha, o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal.