Castelo Branco pode receber já 130 refugiados ucranianos

No terreno, o trabalho está a ser desenvolvido também com a colaboração da Caritas Interparoquial e da Associação de Desenvolvimento Amato Lusitano.

Também há particulares que estão a oferecer alojamentos. “Estamos a fazer o levantamento das disponibilidades”, indica o autarca, de cujo município está disponível para conduzir o processo “de forma ordenada”, em coordenação com o Alto Comissariado para as Migrações e o Governo.

Num concelho com manifesta falta de mão de obra em setores como a hotelaria, restauração e algumas áreas fabris, o presidente garante que há condições para que muitos destes refugiados tenham trabalho muito rapidamente.

“Ainda ontem o diretor da APTIV, uma empresa alemã de fabrico de cablagens para automóveis instalada no concelho, me reafirmou que precisa de contratar entre 150 a 200 pessoas até ao fim do ano. E esta pode ser uma solução para muitas destas pessoas que chegam da Ucrânia, nomeadamente para as mulheres”, refere o presidente do município.

Entretanto, já esta semana a câmara reuniu com algumas dezenas de membros da comunidade ucraniana residente em Castelo Branco. Entre eles, há dois médicos que pertencem à Unidade de Saúde Familiar e que se disponibilizaram para fazer a avaliação clínica junto de cada refugiado e das suas necessidades.

Em simultâneo, há contactos da autarquia com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para agilizar a organização de cursos de português, “de forma a que estas pessoas possam ter uma vida relativamente normal e se integrem o melhor e mais rapidamente possível na comunidade albicastrense”.

Leopoldo Rodrigues revelou ainda à Renascença que a câmara já se disponibilizou para, se for necessário, organizar um transporte para ir à Polónia e trazer familiares e conhecidos dos ucranianos que já vivem em Castelo Branco.

“Não é um trabalho para ser feito por impulso, tem de ser pensado e coordenado”, sublinha o autarca.