Número de civis mortos em Borodyanka pode ser mais alto do que em Bucha

As autoridades de Kiev acreditam que o número de vítimas civis da ocupação russa pode ser superior em Borodyanka e noutras cidades libertadas do que em Bucha .

O presidente ucraniano fala durante a tarde desta terça-feira, pela primeira vez, na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O encontro terá a presença de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e a discussão estará, sobretudo, focada no cenário que foi encontrado em Bucha.

A comunidade internacional tem reagido à denúncia das autoridades ucranianas da existência de mais de 400 cadáveres nas ruas de Bucha. A Rússia negou "categoricamente" as acusações de "massacre" e "genocídio" relacionadas com descoberta de corpos numa vala comum, civis mortos com tiros na cabeça e com as mãos presas atrás das costas.

A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, o que despertou as críticas da comunidade internacional e várias sanções a Moscovo. Pelo menos 1.430 civis morreram e 2.097 ficaram feridos durante o conflito, de acordo com as estimativas das Nações Unidas. Teme-se que o número real seja muito maior.

Mais de 4,2 milhões de ucranianos fugiram para outros países.