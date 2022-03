Seis milhões de crianças em “situação desesperada" na Ucrânia

De acordo com a UNICEF, a cada segundo que passa há uma criança ucraniana que se transforma em refugiada, mais de um milhão e 500 mil crianças já atravessaram as fronteiras da Ucrânia - com as suas mães - para sobreviverem à invasão ordenada por Vladimir Putin.

"Estimávamos que houvesse mais de sete milhões e meio de crianças em perigo, na Ucrânia. Se descontarmos, obviamente, um milhão e meio que fugiram do país, como refugiados, isso deixa-nos com seis milhões de crianças a necessitar desesperadamente de apoio. Muitas delas passam horas, dias até, em abrigos debaixo de terra sem acesso a ar puro ou verem o sol, a todo o tipo de coisas que as crianças precisam na sua infância", refere o porta-voz da UNICEF.

A ajuda da UNICEF às crianças, que permanecem na Ucrânia, é particularmente difícil. A organização tenta, sempre que possível, garantir-lhes momentos de tranquilidade. Nem que sejam pequenas pausas.

"A UNICEF está no terreno a trabalhar com o ACNUR e as autoridades locais para criar centros médicos azuis, que são espaços seguros para receber as crianças e os seus pais. As crianças podem brincar, pintar ver desenhos animados, e os pais sabem que as crianças estão em segurança durante um pouquinho de tempo mas também permite à UNICEF, com a ajuda de especialistas na proteção social de crianças, identificar as que são mais vulneráveis, e garantir que recebem o apoio de que precisam", refere Joe English.

Muitas destas crianças, com as suas mães, vão tentar cruzar a fronteira nos próximos dias, mas os caminhos para a paz são difíceis, testemunha o porta-voz da UNICEF na Ucrânia.

"Falei com mães que chegaram exaustas à fronteira com a Polónia. Os seus filhos estavam traumatizados, com frio e fome, a necessitar desesperadamente de cuidados. Falei com uma mãe que caminhou mais de 20 horas, com duas crianças pequenas, uma delas já andava e a outra ia ao colo. Chegaram à Polónia com um sentimento relativo de segurança, mas não tinham qualquer plano sobre o destino seguinte", conta o porta-voz da UNICEF na Ucrânia.