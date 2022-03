General Pinto Ramalho: "Guerra ao cronómetro, só em Hollywood"

O presidente da Ucrânia quer negociar diretamente com Putin e diz que é a única forma de parar o conflito. É uma declaração a reter numa altura em que as delegações dos dois países estão reunidas na Bielorrússia.

O antigo chefe do Estado Maior do Exército, o General Pinto Ramalho, sublinha, à Renascença , que a Ucrânia tem feito o que pode para se defender, mas não considera que a ofensiva russa esteja a falhar.

Na leitura do antigo chefe do Estado Maior do Exército a expectativa não pode ser elevada.

Já seria um bom resultado se a Rússia e a Ucrânia chegassem a acordo para a concretização de um corredor humanitário, defende.