Empresas portuguesas têm mais de 18 mil ofertas de trabalho para refugiados ucranianos

Veja também:

As empresas portuguesas já registaram mais de 18 mil ofertas de trabalho para refugiados ucranianos na plataforma criada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A informação foi adiantada à Renascença pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Uma parte significativa das vagas, distribuídas por mais de 200 concelhos do país, destina-se ao setor social, construção civil, restauração e hotelaria e ainda a áreas de tecnologias de informação.

O IEFP vai também “disponibilizar cursos de Português Língua de Acolhimento para que os cidadãos ucranianos que cheguem a Portugal”.