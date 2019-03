Medina diz que nomeação do padre Américo Aguiar como bispo auxiliar é "sinal de renovação geracional"

Leia também:

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa saudou “vivamente a indicação do Padre Américo Aguiar como novo Bispo Auxiliar de Lisboa”.

Para Fernando Medina, a nomeação anunciada esta sexta-feira marca “o reconhecimento daquilo que tem feito ao longo destes muitos anos em várias áreas de intervenção cívica, religiosa em vários locais do país”.

Além disso, o autarca destaca que D. Américo Aguiar “tem-se afirmado como um dos padres mais importantes, mais relevantes na Igreja Católica Portuguesa" e sublinha que a sua nomeação para bispo auxiliar de Lisboa "marca uma transição geracional”.

Esta é, pois, “uma notícia feliz, na medida que vai trazer, certamente, um dinamismo e uma grande alegria no desempenho das suas funções, em particular, agora que Lisboa vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude, um momento ao qual o Padre Américo está muito ligado desde toda a mobilização para que conseguíssemos promover a vinda das Jornadas para Portugal e para Lisboa”.

Nesse sentido, Medina sublinha que “vai ser um enorme gosto poder trabalhar com ele nos próximos anos, na concretização das Jornadas e que elas sejam, em Lisboa, as melhores e as maiores que já aconteceram”