D. Manuel Clemente destaca "grandes qualidades" de "um homem do Porto que está muito bem em Lisboa"

Porque, enfim, é um homem do Porto, mas está muito bem em Lisboa, como estaria bem em qualquer outro local que o Papa lhe indicasse, porque as suas qualidades são realmente muito grandes."

Ele foi vigário episcopal de três bispos, o que já de si é uma nota muito importante e reveladora das suas qualidades pastorais; depois, como está à frente da Emissora Católica e do Grupo Renascença, está muito bem no mundo da comunicação, o que é muito importante nestas circunstâncias que referi. É, por isso, um conjunto de qualidades que o tornam muito propício e quase indispensável neste momento, não só aqui em Lisboa, mas também nas igrejas de Portugal.

Desejo muitas felicidades, muitas alegrias ao novo bispo. Que o Espírito do Senhor o conduza pelas vias de um efetivo serviço simples, humilde, à Igreja e à sociedade. E que Nossa Senhora, que nós aqui no Porto invocamos com o título de Nossa Senhora da Vandoma, o sustente sempre no seu regaço maternal."

Ao longo dos 18 anos de presbítero, serviu zelosamente vários bispos do Porto meus antecessores, desempenhou diversas funções, teve profícuas relações com as autoridades e com a sociedade civil e não descuidou mesmo a sua formação intelectual e continua. Um homem sereno, desprendido, dotado de uma forte capacidade de diálogo, um homem de notória bonomia, e não menos reconhecida ironia, e soube adquirir por tudo isto, por mérito próprio, muitos amigos que profundamente o respeitam e estimam. Soube constituir-se, pois, como um verdadeiro sacerdote, generoso, simpático, afável. Modelo que o Papa Francisco tanto propõe e que os nossos tempos tanto reclamam.

Mas foi, sobretudo, na Irmandade dos Clérigos que deixou uma marca indelével, na responsabilidade do restauro da Igreja, da Torre, no dinamismo cultural que lhe incutiu e na projeção turística mesmo além fronteiras. Fazendo desta, da Torre, verdadeiramente um ex-líbris da nossa cidade e região.

Cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima

“É sempre com alegria que recebo a notícia da nomeação do novo bispo e do novo colega no episcopado e, particularmente, do D. Américo Aguiar, que foi meu aluno na Faculdade de Teologia e a quem me ligam laços de estima e de amizade.

Gostaria de salientar que ele traz consigo a escola de três grandes figuras do episcopado português a quem ele serviu na diocese do Porto, concretamente, D. Armindo Lopes Coelho, D. Manuel Clemente e D. António Francisco dos Santos e isso seguramente que o vai ajudar no desempenho frutuoso da sua nova missão no patriarcado. Já tive ocasião de o saudar particularmente via telefone e desejo-lhe novamente muitas felicidades e as melhores bênçãos de Deus para o desempenho da nova missão.”