Padre Américo Aguiar nomeado bispo auxiliar de Lisboa

O Papa nomeou, esta sexta-feira, o padre Américo Aguiar bispo auxiliar de Lisboa.

Aos 45 anos, o presidente do Grupo Renascença Multimédia e responsável pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais vai reforçar a equipa de bispos na diocese que vai receber a Jornada Mundial da Juventude em 2022. A ordenação já está marcada para 31 de março, no Porto.

Américo Manuel Alves Aguiar nasceu a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos.



É o mais novo de seis irmãos de uma família sem particular prática católica e foi só aos 14 anos, quando entrou para os escuteiros, que frequentou a catequese e fez a primeira comunhão.

Foi nessa mesma altura que começou a ter preocupações sociais e ambientais. Fundou, com alguns amigos, a AMILEÇA, uma associação de defesa do ambiente com a procupação central de despoluir o rio Leça.

Ingressou no Seminário Maior do Porto em 1995 e foi ordenado presbítero em 2001. Depois de concluir o curso de Teologia, no Centro Regional do Porto da Universidade Católica, apresentaria dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação na Católica de Lisboa.

Do seu percurso pastoral fazem parte a paróquia de S. Pedro de Azevedo, em Campanhã, a capelania-mor da Misericórdia do Porto, a vice-reitoria do Santuário Diocesano de Santa Rita, em Ermesinde, o serviço de pároco “in solidum” da Sé, para além da assistência a nível regional ao Corpo Nacional de Escutas.

Américo Aguiar foi chefe de Gabinete do bispo do Porto D. Armindo Lopes Coelho, cargo que acumulou, a partir de 2004, com o de vigário-geral.

De 2007 a 2013, foi chefe de gabinete do bispo do Porto D. Manuel Clemente e, entre 2013 e 2015, do bispo do Porto D. António Francisco dos Santos.

Atualmente, preside ao Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e é diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.

Integra o cabido Portucalense desde 6 de julho de 2017, com a responsabilidade de ser o delegado do seu Património.

Em 2011, a pedido do então bispo do Porto D. Manuel Clemente, aceitou presidir à Irmandade dos Clérigos, tendo sido eleito sucessivamente no cargo. O atual mandato termina no final do ano.

A ordenação episcopal de D. Américo Aguiar será no dia 31 de março, no Porto.