"A bem da democracia". Novo bispo auxiliar de Lisboa diz que é preciso "monitorizar" os media

D. Américo Aguiar lembra que está “sempre alerta para servir”, ou não tivesse sido escuteiro, e que nunca dirá que o tem para fazer é “demais ou de menos”. Para já, sabe que vai acumular a função de bispo com a liderança do Grupo Renascença Multimédia, e que terá responsabilidade na organização da Jornada Mundial da Juventude, em 2022.

Eu não me posso queixar daquilo em que me vou meter, porque nos últimos 18 anos fui o ‘BackOffice’ de vários. Alguns deles com quem eu trabalhei muito perto e tenho plena consciência da alegria que será o exercício deste ministério e – não é falsa humildade – da minha pequenez quanto às circunstâncias em que ele acontece.

Nestes dias tenho dito a alguns amigos, padres próximos, que isto é tudo muito bonito quando é em relação aos outros. Quando é em relação a nós, é tudo muito no coração de Deus. Ainda hoje não sei o que disse ao Senhor D. Manuel Clemente quando ele me telefonou a comunicar. Só sei o que ouvi.

A partir do momento em que qualquer sacerdote, no dia da sua ordenação, promete ao seu bispo ‘obediência e reverência’, qualquer um de nós está sujeito a que isso aconteça. Na Igreja do Porto ou de Lisboa, em qualquer circunstância, qualquer um de nós sabe que quem ‘anda à chuva molha-se’. E seria hipócrita se vos dissesse que nunca tinha ouvido falar do assunto, que foi uma surpresa. Isso não é verdade.

No dia em que fui para o Panamá, a 15 de janeiro, passei 15 dias a cantar o hino da Jornada Mundial da Juventude ‘Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra’. Aquilo entrou no coração e quando, há dias, chegou a notícia, senti que aquelas palavras, aquele hino e aquela experiência, como sempre, não eram coincidência. Deus tem sonhos para nós, tem projetos, eles acontecem e, por mais que os homens façam cálculos e programações, as coisas acontecem quando menos esperamos.

Com 45 anos vai ser um dos bispos mais novos de sempre, e com um vasto currículo. Atualmente é presidente da Irmandade dos Clérigos, do Conselho de Gerência da Renascença e diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Como bispo, já sabe se vai conseguir manter alguns destes cargos, em simultâneo?

Deus saberá...

Ainda não teve essas indicações?

Deus saberá... O que eu sei é que “A Messe é grande e os trabalhadores são poucos”. E sei, e quero aqui lembrar e homenagear, os presbíteros heróis de todo o nosso território português, do mundo inteiro, de modo especial os do Porto, que conheço mais de perto, do Antuã ao Ave, do Mar ao Marão, que servem com tanto sacrifício, martírio e dádiva de si mesmos a uma, duas, três, quatro, seis paróquias. Se formos para Bragança, 20... Por isso, da minha parte nunca me ouvirão dizer que é demais ou é de menos. Eu acho que temos de estar sempre alerta – eu fui escuteiro e sou escuteiro: escuteiro uma vez, escuteiro toda a vida –, e estamos sempre alerta para servir.

Vai ser possível ficar à frente da Irmandade dos Clérigos?

Da minha ‘menina’ não... Da ‘minha’ Torre dos Clérigos, não. Porque não faz sentido! Aliás, tinha conversado já com os meus colegas da direção que este mandato, que terminaria a 31 de dezembro deste ano, seria o meu último mandato. Tenho plena consciência que não é bom, nem para mim nem para a instituição, que o presidente andasse entre 300 quilómetros para cima e 300 para baixo. E não há andorinhas indispensáveis, a Primavera acontece na mesma quando elas morrem. Por plena consciência do melhor para a instituição, estava combinado que seria o meu último mandato, que acaba assim de forma precipitada.

E a Renascença e o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais?

Vamos continuar a trabalhar no Conselho de Gerência da Renascença. Aliás, conto com a solidariedade dos membros do Conselho de Gerência, e também de todos os trabalhadores. Vai ser necessário redobrar ainda mais o empenho e a dedicação, que é total, da parte de todos, mas que vão ter de dividir ainda mais um bocadinho o seu presidente com outras tarefas, que são para a salvação das almas. E se conseguir salvar uma, significa que todos foram colaboradores.

No Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, por uma questão de respeito pelo funcionamento claro das coisas, encontraremos, conversando, alguém que possa assumir essa função. Também tenho consciência que ninguém faz tudo ao mesmo tempo e bem. Temos de ter consciência disso e a subsidiariedade tem de funcionar! Há tanta gente, tantos colegas e leigos que podem desempenhar as funções. Não precisa de ser o senhor padre a fazer tudo, muito menos o senhor bispo.

E a Jornada Mundial da Juventude. Como bispo auxiliar de Lisboa vai ficar responsável pela organização?

Eu e o senhor D. Joaquim Mendes seremos parte dessa estrutura primeira de responsabilidade na organização da Jornada Mundial da Juventude que, tal como diz o senhor Patriarca de Lisboa, será dos jovens, pelos jovens e para os jovens. Nós, os velhos, os jovens há mais tempo, a nossa obrigação é criar as condições para que ela aconteça. Agora, o preenchimento da jornada propriamente dita, será uma tarefa dos jovens, de Lisboa, do país inteiro e do mundo inteiro.

A Jornada Mundial da Juventude não é um acontecimento que seja propriedade de alguém: é iniciativa do Papa, que a entrega operacionalmente a uma diocese, e a partir daí é um evento para o mundo inteiro. Também gostava de dizer que o mais importante da jornada não é a jornada, e peço desculpa a quem fica desiludido. O mais importante é a preparação da jornada e depois o que se segue à jornada.

Que é “um desafio do tamanho da Torre dos Clérigos”, como afirmou na mensagem que hoje mesmo divulgou.

É verdade! Já participei em algumas jornadas, em Sidney, em Cracóvia e agora no Panamá, onde estive em novembro do ano passado e agora em janeiro, e tenho plena consciência que é um desafio que nos ultrapassa e que nos esmaga, completamente! Ninguém tenha a veleidade de afirmar que está à altura do desafio se pensar realizá-lo sozinho. O senhor arcebispo do Panamá, que tinha expressões muito divertidas que havemos de lembrar no futuro próximo, dizia que somos todos distintos, mas não somos distantes. Ou seja, há de ser na diferença de cada um, nas capacidades de cada um que conseguiremos constituir uma equipa, transversal no território nacional, no que significam todas as nossas dioceses, obviamente com o núcleo duro e operacional em Lisboa, mas só seremos capazes de vencer - e vamos ser capazes de vencer, como é obvio, vamos organizar a melhor Jornada Mundial da Juventude de sempre, como acontece nos Jogos Olímpicos! - se nos sentirmos corresponsáveis. Ninguém está dispensado. Isto é como no Tintim, é dos 8 aos 80.

Como será essa dupla liderança na organização da Jornada?

A estrutura está pré-definida: existe o COL, o Comité Organizador Local, a que preside o senhor patriarca de Lisboa, e que tem dois “pulmões”, o senhor D. Joaquim Mendes e eu. Um tem uma área mais pastoral, outro uma área mais executiva, logística. E há de ser neste encontro permanente do respirar destes dois pulmões.

A sua será mais logística?

Exatamente. Depois, este COL subdivide-se em sete áreas, e essas sete em 21. Vai ser preciso muito braço, muito coração e muita dedicação.

O que significa ser bispo hoje, com todas estas funções? A imagem do bispo continua a ser a de alguém com poder, que vive em ambientes faustosos, ou essa já é uma imagem ultrapassada, sobretudo com o exemplo do Papa Francisco?

Eu vivo há 18 anos no Paço Episcopal do Porto e há muito que isso já não acontece. Sou testemunha – sem ferir a reserva que os secretários devem ter – que, da parte dos bispos com quem trabalhei, tive sempre testemunhos de muitíssima humildade e desprendimento. Às vezes somos nós, que estamos à volta, que insistimos que leve, que faça, que vista, que mostre, quando eles próprios tentam, a todo o custo, que as coisas sejam de maneira mais simples e mais próxima. Dou-vos um exemplo: quando o senhor D: Manuel Clemente chegou ao Porto, andava a pé na cidade, uma coisa que nunca tinha sido vista. O senhor D. Armindo não tinha propriamente esse “gosto” de exercício (e quanto mais para trás menos). E lembro-me da surpresa das pessoas o verem caminhar, ir ao barbeiro, ao banco, comprar uma coisa à FNAC, comprar os sapatos, pagar os óculos. Estas coisas eram estranhas para as pessoas, coisas que vimos replicadas no Papa Francisco. E quem diz o Porto diz certamente muitas outras dioceses e muitos outros senhores bispos que, no dia-a-dia das suas vidas, se aproximam cada vez mais do que é a normalidade das pessoas.

E não é por aí que é preciso construir as lideranças religiosas, cada vez menos institucionais? Diante da fragilidade das instituições, nomeadamente da Igreja Católica, as lideranças não têm de ser carismáticas, construídas nesse quotidiano?

Eu acho que as pessoas olham para nós, como padres ou como bispos, com muitas expectativas, e temos de ter consciência disso. Eu não posso ter um carro topo de gama, mesmo que gostasse, porventura (que não é o caso). Não posso, nem devo. Tenho de ter consciência que, se uma viatura custa 100 mil euros ou 150, ou 80 mil, isso significa um escândalo para famílias e para muitas pessoas. Mesmo que tenha possibilidades pessoais e familiares de o ter, isso é um contratestemunho. E quem diz isto, diz de muitíssimas outras coisas. Temos de ter consciência que há decisões, há estilos de vida que livremente cada um pode adotar, mas os padres, bispos, diáconos, consagrados, religiosos e religiosas, temos de ter consciência que os outros olham para nós e querem ver o rosto de Cristo, o rosto do Bom Pastor, uma Igreja pobre ao serviço dos mais frágeis.

E isso tem implicações concretas?

Tem de ter implicações muito concretas no dia-a-dia. Não é ‘bem prega frei Tomás’, não pode ser!