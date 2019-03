Obra dos Clérigos destacada nas reações à nomeação de D. Américo Aguiar

São várias as personalidades da sociedade civil que já reagiram à decisão do Papa Francisco de nomear o padre Américo Aguiar como bispo auxiliar de Lisboa.

Artur Santos Silva

"Foi ele o grande responsável por se ter feito a requalificação e o restauro da Igreja e da Torre dos Clérigos", lembra Artur Santos Silva, gestor e presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

“Estou muito satisfeito, porque conheci, talvez há mais de 10 anos, o padre Américo Aguiar, na altura em que ele exercia funções de grande relevo no apoio ao então Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, e devo-lhe muito em termos de compreensão dos problemas e de acompanhamento de todas as solicitações. Sempre o senti uma pessoa culta, empenhada, interessada e dando um apoio, na minha opinião, precioso ao sr. D. Manuel Clemente, enquanto Bispo do Porto, e mais tarde a D. António Francisco. Estou certo que hoje, com a ação que ele também desenvolveu à frente da Rádio Renascença, eu antecipava que estaria para breve este passo da sua nomeação como Bispo”.