Casa de 90 m2 custa até mais 85 mil euros do que há três anos

Lisboa tem uma taxa de esforço média de 67% (mais 19 pontos percentuais do que há três anos, em que a taxa era de 48%). No Porto é de 50% (mais 20 pp do que há três anos). O Algarve é onde essa taxa de esforço mais subiu, em 22 pontos percentuais (pp), para os 57% no ano passado.

Se se retirar da equação Porto, Lisboa e Faro, bem como áreas circundantes, todos os distritos ficam nos 30% de taxa média de esforço ou abaixo. Cumprem, portanto, os rácios determinados pelo Banco de Portugal (BdP).

Em outubro do ano passado, segundo os dados do BdP, 90% dos créditos realizados desde 2019 foram contratualizados com uma taxa de esforço inferior a 27%.

Os dados da instituição liderada por Mário Centeno apontam para que, no pior dos cenários, a taxa de esforço das famílias que compraram casa desde 2019 deverá ficar muito abaixo dos 40%, meta definida pelo BdP.

Lisboa. Mais de 1.300 euros/euros, em média, para pagar o crédito

Em linha com os principais indicadores do valor dos imóveis, as prestações do crédito à habitação para a compra de uma residência de 90 m2 apresentam um contraste forte entre Lisboa e o Porto, e as respetivas áreas metropolitanas, e as outras cidades do país.