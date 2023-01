Crédito à habitação. Prestação média mensal subiu 12,9% em 2022

A prestação média mensal do crédito à habitação subiu no ano passado 31 euros, para 268 euros, o que se traduz num aumento de 12.9%. Mas é nos contratos celebrados nos últimos três meses que a prestação permanece mais alta, dado que o valor médio subiu 29 euros, para os 536 euros.

Os dados foram avançados esta quinta-feira no destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No ano passado, o valor médio da prestação do crédito a habitação subiu 11 euros, em dezembro, e 46 euros, face ao mês homólogo, fixando-se nos 299 euros. Já no destaque de dezembro, o INE tinha denotado que o aumento da prestação média entre outubro e novembro foi de 9 euros, para os 288 euros.

Ambas as prestações médias mensais foram as mais elevadas a ser registadas desde 2009.

A taxa de juro implícita do crédito à habitação atingiu um novo máximo desde setembro de 2012, com um aumento de 1.898% face ao mês anterior (1,597%). A diferença também é mais notória nos contratos celebrados nos últimos três meses, em que se verificaram taxas de 2,365%, em novembro, e de 2,715%, em dezembro.