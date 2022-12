Preço das casas pode estabilizar em 2023. Profissionais do setor afastam cenário de queda

“Parece-me evidente que num contexto de maior constrangimento do poder de compra haja uma pressão para uma estabilização dos preços”, disse o responsável do Ci à Lusa, pondo “de parte” um cenário de quebra de preços.

Em resposta por escrito à Lusa, Rui Torgal, presidente executivo (CEO) da ERA Portugal afirma igualmente acreditar que em 2023 não se irá assistir “a um crescimento galopante dos preços das casas como aquele que tem acontecidos nos últimos tempos”. Contudo, precisa que também não se irá assistir, "com toda a certeza, a uma quebra abrupta”.

A contribuir para esta leitura de quem está no setor pesam fatores como a falta de oferta, ou o facto de o arrendamento continuar a não se perfilar como uma alternativa para quem quer comprar casa.

Neste mercado, dizem, a escassez de oferta de casas para arrendar continuará a pressionar ainda mais as rendas cujos preços já estariam ‘naturalmente’ pressionados devido à atual conjuntura de elevada inflação.

Os profissionais do setor ouvidos pela Lusa convergem num outro ponto. Sem rendimento para comprar casa em grandes cidades como Lisboa ou Porto, muitas famílias começaram a procurar em outros concelhos o imóvel adequado às suas necessidades e que a sua carteira pode comprar.

“Previsivelmente vamos assistir a uma subida de preços em concelhos que até aqui não estavam tão pressionados”, refere Paulo Caiado numa análise a esta dimensão geográfica do mercado, resultante da procura por outras localizações.

Lembrando que a subida de oferta do produto imobiliário é um processo que leva o seu tempo, Ricardo Guimarães precisa que “sem capacidade de gerar oferta rápida, o aumento de procura nestes locais está a aumentar os preços”. Para além disso, “muita da valorização a que hoje assistimos vem já desses mercados”, acentua.

Precisando que a procura de imóveis nos centros urbanos por parte de investidores ou clientes com maiores possibilidades vai continuar, Rui Torgal, assinala que para as famílias portuguesas de classe média “a procura está sem dúvida alguma mais concentrada nas zonas periféricas das cidades do Porto e Lisboa”, começando também a ser “evidente a procura pelo interior do país”.