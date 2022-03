“Tenho medo, mas aguento”: o lema de uma família que decidiu fugir da Ucrânia

Susana Simas respondeu à publicação e entrou em contacto com Volodymyr. Os dois, sentados lado a lado no sofá cinzento da sala, onde está agora instalada a família ucraniana, sorriem ao lembrar todo o trabalho que tiveram para conseguir ter uma casa pronta num curto espaço de tempo.

“Mandei mensagem ao Volodymyr sem o conhecer de lado nenhum, mas não importa” conta Susana. “A partir daí percebi que conseguia arranjar alguns móveis, eletrodomésticos, mas não tudo. Uma casa é muito mais que isso. Então mandei umas oito mensagens”, recorda. Foi este o botão que deu início a uma onda de solidariedade. Em três dias com a ajuda do marido, de amigos e de Volodymyr, conseguiu equipar a casa com quase 75% das coisas que eram necessárias.

A casa de Susana para onde foi viver a família ucraniana tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e casa de banho. O quarto das crianças está mobilado com um beliche, e uma cama de solteiro. Há ainda um armário e uma secretária com um computador, há também brinquedos espalhados pelo chão, marcadores e livros para pintar. Ao lado fica o quarto da mãe e da avó e a casa de banho. Ao fundo do corredor está a cozinha, toda equipada e na sala que dá acesso à porta de entrada há uma televisão, um sofá, uma mesa e muitos sacos com bens e roupa que Susana tem conseguido trazer para a família.

“No meu carro já só há o lugar do condutor” conta Susana, “tenho ido à Misericórdia da Ericeira ao pé de casa buscar brinquedos e bens que eles precisam. Penso que é essencial que as crianças continuem a brincar”, acrescenta enquanto é abordada por uma das cadelas.

A senhoria da casa confessa chegar ao final do dia com algum cansaço acumulado. “Não páro. Também trabalho, tenho uma mãe doente e ainda consigo me dedicar a eles. Quando se quer consegue-se", realça. Susana Simas não vê televisão há uma semana, confessa que não consegue descrever a alegria que sente por ajudar: “Se visse a alegria das crianças a receber os brinquedos.”

Neste primeiro mês, a família ucraniana vai ficar na casa alugada sem qualquer tipo de custos. Susana ofereceu-lhes um mês de estadia, com as contas de luz, água e gás pagas. A família quis assinar um contrato de um ano na casa. Daqui a um mês vão avaliar a situação e se a mãe ucraniana, já tiver um emprego está combinado que a família comece a pagar uma renda, ainda assim, mais baixa que os preços habituais em Lisboa.

Enquanto bebe o café, Susana diz a Natalia que já está a tratar de tudo para ver se lhe consegue um emprego. “Tenho familiares com empresas que a podem ajudar”, diz.

Enquanto ajuda esta família, Susana não pensa nos familiares que tem na Ucrânia. “Tenho um sobrinho a combater” diz preocupada. Um dos irmãos de Susana é casado com uma mulher de origem ucraniana que tem um dos filhos na guerra. “Estou a assistir de perto à aflição de uma mãe por uma coisa que é uma estupidez”, afirma sem se querer pronunciar muito sobre a guerra na Ucrânia.

Depois de beber o café, Susana despediu-se da família ucraniana e pediu a Natália que fosse com ela ao carro buscar mais bens. Pegaram nos casacos, desceram as escadas e foram ao carro que estava carregado de caixas. De lá, Natália levou para a família mais cobertores para a cama e copos de vidro para a cozinha. No regresso a casa, enquanto subia as escadas, Natália confessou “os portugueses têm sido incríveis”.

Voltar ao zero

Tatyana, a filha Natália e os netos Mytro, Olesya e Diana tinham uma vivenda com jardim em Odessa. Uma cidade junto ao Mar Negro.

Tatyana com 56 anos era agente imobiliária e Natália de 32 trabalhava na Marinha. Todos os dias desenhava as rotas para os navios que fossem entregar mercadorias.

Hoje estão em Lisboa, depois de viajarem mais de cinco mil quilómetros para uma habitção com 60 metros quadrados. Sem emprego, sem casa, sem carro, mas felizes por terem conseguido salvar as crianças. Os olhos azuis não escondem o alívio por saberem que agora estão em segurança. Apesar de serem refugiados e de terem de recomeçar uma nova vida, não querem ser olhados com pena.

“Aqui a casa é mais pequena, mas fomos muito bem recebidos. Não nos queixamos do que temos e vamos conseguir estabilizar a vida”, diz Natalya.

A mãe das três crianças já está à procura de trabalho. A avó, Tatyana vai ficar em casa, para já, a olhar pelos netos nos tempos livres de escola, mas Natalya diz que está preparada “para trabalhar em qualquer sítio, quer ganhar dinheiro para sustentar a família”.