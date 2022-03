Dia 23 de guerra. Biden avisa China para "consequências" de apoio à Rússia, Putin diz que sabe como ganhar a guerra

Macron exige cessar-fogo a Putin

Também esta sexta-feira, os líderes de França e Rússia voltaram a dialogar, por telefonema.

Emmanuel Macron exigiu um cessar-fogo na Ucrânia a Putin e expressou a sua "extrema preocupação" com a situação em Mariupol.

Por seu lado, o Kremlin disse em comunicado que Putin "chamou a atenção para os numerosos crimes de guerra cometidos diariamente pelas forças de segurança e nacionalistas ucranianos".

O chefe de Estado russo invocou "ataques massivos de foguetes e de artilharia nas cidades do Donbass", a região no leste da Ucrânia parcialmente controlada por separatistas pró-Moscovo.



Putin sabe como ganhar a guerra, mas foi interrompido

Ainda esta sexta-feira, Vladimir Putin aproveitou um comício num estádio de futebol lotado, em Moscovo, para justificar a invasão da Ucrânia. Prometeu a dezenas de milhares de pessoas que erguiam bandeiras russas que todos os objetivos do Kremlin vão ser alcançados.

"Sabemos o que precisamos fazer, como fazê-lo e a que custo. E cumpriremos por completo todos os nossos planos", disse Putin no Estádio Luzhniki, em Moscovo, num evento que comemora os oito anos da anexação da Crimeia, região do sul da Ucrânia, em 2014.

As palavras proferidas por Putin foram relevantes, mas o acontecimento também chamou à atenção devido a um insólito: Durante o discurso, a transmissão do canal estatal russo foi interrompida, e as palavras do presidente substituídas por músicas patrióticas.

O porta-voz do Kremlin justificou a situação com uma falha técnica.