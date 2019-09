Maria Alves

18 set, 2019 vila franca de xira 11:03

Uma vergonha o BE fala fala, mas ninguém lhe pergunta como ela paga 1,59€ á hra da criadagem que tem n alojamento local em Sabugal- Robles comprou um prédio em Lisboa no Jardim do Tabaco Ao PCP ninguém lhe pergunta da rede vermelha ninguém lhe pergunta porque ele mete funcionários públicos da câmara de seixal a trabalharem na festa do avante. Ao PCP e ao PS e ao BE ninguém lhes pergunta porque votaram contra o pagamento do IMI nas casas que tem em nomes deles e servem de sedes