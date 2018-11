Mães Ocupas

Há cinco anos deixou a instituição para não mais voltar. Mas talvez não haja alternativa a não ser o regresso. “Agora vou esperar até ao último dia, até que me batam à porta e despejem. Para onde vou? Não sei. Não sei… [Pausa] Talvez para outra instituição. Não tenho outra solução… Mas não quero! Não quero ver os meus filhos nessa situação de novo. Sozinha é diferente; agora com os meus filhos não quero...”

Desde que recebeu a primeira carta do senhorio, a anunciar que o contrato não seria renovado, Vanessa, mãe de um adolescente de 17 anos e de uma criança com cinco, procurou casa para arrendar. E encontrou. “Encontrei um T2 por 550 euros – o meu ordenado é de 600 – na [Avenida] Mouzinho de Albuquerque, na Penha de França. Nem um quarto eu encontro aqui [Xabregas] por 550 euros! Pedi ao senhorio para guardar a casa, ainda nem a vi e pedi que guardasse, mas, entretanto, decidi que não vou.” Porquê? “Não posso. Se for, tenho de deixar de trabalhar. Eu usufruo de um serviço de babysitting [da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa], e tenho alguém a cuidar do meu filho – que tem alguns problemas de saúde – enquanto vou trabalhar. Mas o serviço só abrange [as freguesias do] Beato, Marvila e Olivais. Não consigo pagar uma renda tão alta, mais despesas, mais transportes, mais babysitter… Não consigo. Então vou ficar aqui, vou esperar que o senhorio me leve a tribunal e sairei quando chegar a ordem de despejo.”

Na espera, vive com medo. “Vivo com medo, vivo. Tento só chorar quando estou sozinha, à noite, para eles [filhos] não repararem. Às vezes já nem choro. Antes eu chorava, chorava e chorava. Saúde? Tenho problemas. Um dia [depois de anunciada a saída] comecei a tremer, a perder a voz, a enrolar a língua, quase parecia que o coração me estava a saltar do peito, era horrível! Tinha frio, calor, calor, frio, caía, perdia as forças e caía, e pensei: 'Isto é o princípio de um AVC...' Fiz exames e o médico disse-me que sofria de ataques de pânico. Medicou-me… [Pausa] Estive alguns meses de baixa. E com a medicação fiquei a sentir-me pior do que me sentia. Lembro-me de estar aqui nesta sala, à noite, sozinha, não acender a televisão, ficar só a olhar as paredes e não ter reação. É horrível…”