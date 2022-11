Foi o Ronaldo mais autêntico que falou sobre o "caso Cristiano"

Veja também:

José Semedo, conhecido amigo de Cristiano Ronaldo, viu a conferência de imprensa do capitão da seleção nacional, esta segunda-feira, e não tem dúvidas: “Corresponde exatamente àquilo que ele é.”

Semedo e Cristiano foram colegas na formação do Sporting e mantêm a amizade até hoje. No rescaldo das declarações do internacional português, que assegurou que o "caso Cristiano" - a polémica em torno da entrevista em que criticou o Manchester United de forma muito dura - está encerrado e que o grupo está "blindado", o jogador Vitória de Setúbal elogia, em entrevista a Bola Branca, a atitude de Ronaldo.

“Partilho muito tempo com ele e conheço-o muito bem e, tendo esse privilégio de o conhecer de casa, sei que era ele que estava ali a falar, o Cristiano que nós conhecemos. Com tempo, com paciência, disponível para responder às perguntas e sempre com um sorriso, confiante daquilo que está a dizer e a fazer”, salienta.