Vitórias históricas e insucessos. Os números de Fernando Santos na seleção

Fernando Santos deixa a seleção com vários recordes batidos. Tornou-se o selecionador com mais anos no cargo e, também, aquele com mais vitórias.

O agora ex-selecionador superou Luiz Felipe Scolari em outubro de 2020 e num jogo especial, no Stade de France frente à França, onde conquistou o Euro 2016. Superou também o registo de vitórias do brasileiro, que foi selecionador português entre 2003 e 2008. Fernando Santos venceu 68 jogos, Scolari apenas 42.

Scolari levou a seleção nacional à final do Euro 2004, que perdeu em casa, à meia-final do Mundial 2006, e saiu do cargo após eliminação nos quartos de final do Europeu 2008, organizado na Suíça e na Áustria.