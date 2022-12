"Vitória da organização contra a anarquia" e "fim de ciclo" para Fernando Santos

A eliminação da seleção portuguesa do Mundial 2022, nos quartos de final, deverá representar o fim de ciclo para Fernando Santos, assim como para figuras como Cristiano Ronaldo e Pepe.

João Ferreira, comentador Renascença, acredita que "será difícil a continuidade de Pepe e também creio que Ronaldo acabará por sair", mas depende "de quem for o selecionador".

Sobre Fernando Santos, o treinador "fala numa conversa com o presidente, nem pensar em demissão, portanto só sairá em caso de acordo, uma conversa que leve à sua saída. Mas creio que Portugal continuará com jogadores que permitam manter uma grande equipa e que permita continuar a sonhar no torneio seguinte".

Rui Miguel Tovar é claro quanto à sua posição: "Vejo o amanhã sem essas três figuras, mas nunca se sabe o que vai acontecer. É uma questão de idade, a próxima prova é daqui a ano e meio, em 2024. Os jogadores já ultrapassaram o seu limite, digo eu, até porque o Pepe surpreendeu. Já achava que Fernando Santos deveria ter saído no Europeu, teve agora um golpe de autoridade no balneário, mas parece-me fim de ciclo".

O treinador Silas acredita que "terá sido a última competição de Fernando Santos", mas não tem tanta certeza em relação às saídas de Pepe e Ronaldo: "Depende do que lhes for acontecendo, ano a ano. Acho possível no próximo Europeu, mas não acredito no próximo Mundial".