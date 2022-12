Leonel Pontes defende continuidade de Fernando Santos na seleção

Leonel Pontes, antigo treinador-adjunto da seleção nacional, defende a continuidade de Fernando Santos como selecionador.

A Federação Portuguesa de Futebol renovou contrato com Fernando Santos em 2020, com o prolongamento do vínculo até 2024. A decisão da continuidade ou não de Fernando Santos, depende de si próprio e de Fernando Gomes. Ainda assim, por princípio, Leonel Pontes defende, em declarações a Bola Branca, a continuidade do atual selecionador.

"A partir do momento que a FPF faz contrato até 2024, tem todo o sentido em manter o contrato. É sinal que se confia no treinador independentemente de um mau resultado desportivo, que poderia acontecer. Chegar aos 'quartos' é muito bom, mas tínhamos capacidade para chegar um pouco mais à frente. Tendo em conta a confiança que se depositou em Fernando Santos, tinha sentido dar continuidade. Não é por um resultado que se deve colocar em causa a competência de um selecionador", começa por dizer.

Fernando Santos assumiu as funções de selecionador nacional em setembro de 2014, após a saída de Paulo Bento e é o selecionador português há mais tempo no cargo.

Conquistou o Euro 2016 e a Liga das Nações 2019. Foi eliminado do Mundial 2018 frente ao Uruguai, nos oitavos de final, e caiu nos quartos de final em 2022 frente a Marrocos. No último Europeu, ficou-se também pelos oitavos de final, contra a Bélgica, no verão de 2021.

Na Liga das Nações, falhou o acesso à "final four" das duas últimas edições.