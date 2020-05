Limite de estádios, confinamento obrigatório, testes antes dos jogos. O "novo normal" da I Liga

Veja também:

A I Liga regressa a 4 de junho, quase três meses depois da paragem, sem público nas bancadas e com número de estádios reduzido. São vários os condicionalismos que significam que também o futebol terá um "novo nornal".

Entre confinamento obrigatório, testes antes dos jogos e limitação do número de pessoas dentro do estádio, o Código de Conduta, desenhado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em associação com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), define como será o regresso do futebol em Portugal.

Outras medidas foram definidas, mais tarde, pelos médicos das sociedades desportivoas participantes na I Liga e na II Liga, em articulação com diversos especialistas de várias áreas da saúde, a Associação Nacional de Médicos de Futebol, os consultores da Liga Portugal e especialistas da FPF.