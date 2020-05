Covid-19. Jogadores da I Liga farão mais do que um teste antes dos jogos

Veja também:

A Renascença apurou que os jogadores da Primeira Liga serão testados duas vezes antes dos jogos, sempre que o intervalo entre as partidas, nas dez jornadas finais do campeonato, for superior a cinco dias. Quando tal não suceder, então só haverá lugar para um teste 24 horas antes do arranque dos encontros.

O plano inicial apontava para que os jogadores fossem submetidos a dois testes – o primeiro seria efetuado 48 horas antes de cada jogo; o segundo, o mais perto possível do início de cada partida.

A solução final encontrada pelos especialistas da Federação Portuguesa de Futebol e da Direção-Geral da Saúde é de apenas um teste nas 24 horas antes de cada jogo, mas com a salvaguarda de um teste suplementar quando um clube tiver um período entre jogos superior a cinco dias.

A passagem a um único teste aos futebolistas antes de cada jogo justificar-se-ia, segundo a Federação, pelo intervalo de tempo muito curto entre jogos. Sucede que esse intervalo nem sempre é assim tão curto, sendo, nalguns casos, igual ou superior a uma semana.