Caso Novo Banco. Costa reafirma "confiança pessoal e política" em Mário Centeno

António Costa e o ministro das Finanças, Mário Centeno, estiveram reunidos esta quarta-feira à noite em São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro. No final, ficou uma certeza: Centeno, por agora, continua no Governo. Foi o próprio primeiro-ministro a salientá-lo em comunicado, reafirmando publicamente a sua "confiança pessoal e política” no ministro de Estado e das Finanças.

Em cima da mesa, na reunião, esteve, segundo informou o gabinete de António Costa, além da próxima reunião do Eurogrupo e a definição do calendário de elaboração do Orçamento Suplementar que o Governo apresentará à Assembleia da República, a polémica e desconforto no Governo gerados em torno do empréstimo público no valor de 850 milhões de euros destinado à recapitalização do Novo Banco.

Segundo aquela nota, na reunião "ficaram esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao primeiro-ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução" para o Novo Banco, um empréstimo, salienta-se, "que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020 que o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou".

Contas do Novo Banco auditadas antes de o dinheiro entrar

O gabinete do primeiro-ministro garante também que, "previamente à concessão deste empréstimo", as contas do Novo Banco relativas ao exercício de 2019 tiveram a supervisão do Banco Central Europeu e foram auditadas “pela Ernst & Young, pela Comissão de Acompanhamento do mecanismo de capital contingente do Novo Banco e pelo agente Verificador designado pelo Fundo de Resolução”.

"Este processo de apreciação das contas do exercício de 2019 não compromete a conclusão prevista para julho da auditoria em curso a cargo da Deloitte e relativa ao exercício de 2018, que foi determinada pelo Governo", acrescenta o comunicado.

Mas como é que a polémica, agora sanada, começou? Recapitulando: António Costa começou por garantir no parlamento, durante o último debate quinzenal, que o Fundo de Resolução não recebeu qualquer injeção de capital e que não haveria mais ajudas ao Novo Banco até que os resultados da auditoria em curso fossem conhecidos. Mas houve mesmo. E precisamente na véspera daquela intervenção do primeiro-ministro.

Prontamente António Costa veio a terreiro garantir que não foi informado pelo Ministério das Finanças do pagamento.