Rui Rio diz que Mário Centeno "não tem condições para continuar"

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que o ministro das Finanças, Mário Centeno, "não tem condições para continuar" no cargo.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o líder social-democrata considera que Mário Centeno não foi leal ao primeiro-ministro, António Costa, no caso da transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco.

"Se estava mal, com esta prestação na AR [Assembleia da República], Centeno ainda ficou pior", começa por referir Rui Rio numa referência à audição parlamentar desta quarta-feira com o ministro das Finanças.

Rui Rio defende que Mário Centeno "não tem condições para continuar" e "mal vai" um primeiro-ministro que "mantém um ministro que não lhe foi leal".

O líder do PSD prossegue a sua argumentação, afirmação que o ministro das Finanças também tem a "crítica pública do Presidente da República", não foi defendido pela bancada do PS "diz ser irresponsável fazer o que o PM anunciou".