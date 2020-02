Veja o momento em que Marega deixa relvado após alegados insultos racistas em Guimarães

O avançado do FC Porto Marega abandonou o relvado após alegados insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o jogo deste domingo a contar para a 21.ª jornada do campeonato. O incidente aconteceu por volta dos 70 minutos de jogo, depois de Marega ter marcado o golo que colocou os dragões em vantagem. Marega fez o 2-1 e virou-se para uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques a bater no braço. Visivelmente perturbado com os insultos que lhe foram dirigidos, o avançado maliano encaminhou-se depois para fora do relvado e pediu para sair.



Os colegas do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demover a saída do avançado, tal como o técnico Sérgio Conceição. Nas imagens televisivas é visível o momento em que Sérgio Conceição se dirige para a bancada e diz: "é uma vergonha". Marega abandonou o relvado manifestando todo o seu descontentamento para a bancada, através de palavras e gestos, e levou um cartão amarelo. O treinador do FC Porto lamentou o incidente no final da partida, em declarações à SportTV: "Somos uma família independentemente da cor da pele", declarou Sérgio Conceição. “O jogo passa para segundo plano quando algo do género acontece. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu, com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Moussa [Marega] desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele”, referiu Sérgio Conceição na flash interview.