Marega responde nas redes sociais aos “idiotas” dos insultos “racistas”

O jogador do FC Porto, Moussa Marega, já reagiu através das redes sociais aos “gritos racistas” de que foi alvo na partida deste domingo em Guimarães.



“Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas ... vá-se f****”, escreveu o avançado maliano no Instagram.

Marega criticou os adeptos do Vitória de Guimarães e os árbitros por não o terem defendido.

“Também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo a minha cor de pele”, lamentou.

“Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!”, concluiu Marega.

A mensagem é acompanhada por uma fotografia que mostra o jogador do FC Porto a abandonar o relvado e a responder aos insultos das bancadas com um o dedo do meio esticado.