Pinto Lisboa condena insultos racistas mas fala em provocações de Marega

O presidente do V. Guimarães diz que não se apercebeu de insultos racistas contra Marega, mas fala de provocações por parte do jogador do FC Porto.

Miguel Pinto Lisboa foi à sala de imprensa comentar o caso e defender a imagem do clube.

"O Vitória Sport Club tem como cores o preto e branco porque na génese tem a igualdade de raças. Também nós temos jogadores de todas as cores e raças. Promovemos a igualdade de género e raça no desporto”, começou por dizer.

O dirigente vitoriano acrescenta que “não nos revemos nestes comportamentos que possam ferir esta igualdade. Se algum dos adeptos do Vitória teve comportamento destes o clube vai tomar as medidas correspondentes”.

“No entanto, houve comportamento provocatórios de profissionais de futebol que pretenderam incendiar o espetáculo”, referiu.

O avançado do FC Porto Marega abandonou o relvado após alegados insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o jogo deste domingo a contar para a 21.ª jornada do campeonato.

O incidente aconteceu por volta dos 70 minutos de jogo, depois de Marega ter marcado o golo que colocou os dragões em vantagem.

Marega fez o 2-1 e virou-se para uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques a bater no braço.