​Caso Marega. Liga de Clubes e FPF “repudiam racismo”

A Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já reagiram aos insultos racistas contra o jogador Marega, do FC Porto, no jogo deste domingo em Guimarães.

A Liga, instituição liderada por Pedro Proença, repudia “atos de racismo”.



“A Liga Portugal não pactua, nunca o fará, com atos de racismo, xenofobia, intolerância e qualquer outro que coloquem em causa a dignidade dos futebolistas, agentes ou, apenas, do ser humano”, refere a Liga, em comunicado.

A instituição liderada por Pedro Proença afirma que “os valores do futebol não são compatíveis com o que se passou na noite de hoje no estádio do Vitória Sport Clube em que um atleta não suportou mais os insultos que estava a ser alvo e optou por abandonar o jogo”.

“Estes atos envergonham o Futebol e a dignidade humana”, refere o comunicado.