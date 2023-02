"Abbott Elementary". Temos de ver esta série de comédia sobre professores e escolas em crise

Um dos segredos de "Abbott Elementary", sucessora de séries como "The Office" e "Parks and Recreation", é que os alunos são pouco mais do que figurantes e, ao contrário do que é habitual, rimo-nos com os professores e não deles (um bocadinho deles, também).

Janine é a novata cujo perpétuo otimismo não esmoreceu. Encontra muitos obstáculos na demanda de fazer o melhor pelos seus alunos, porém, ao fim de cada episódio, lá recebe a devida recompensa e consegue inspirar também algum otimismo nos outros professores.