"Engolidos" pelo salário mínimo. Assistentes operacionais recorrem a segundo emprego para pagar contas

Rui Luciano, de 52 anos, é assistente operacional desde 1998 e diz receber o ordenado mínimo nacional, como há 25 anos, quando entrou na Escola de S. Domingos, na Covilhã, pela primeira vez.



“Ao longo destes anos a nossa carreira não tem o justo valor, somos tão pequeninos que não há força e nunca houve ninguém capaz de nos valorizar, fruto da má gestão da função pública. Chegamos ao fim de 25 anos a ganhar o mesmo que no início da carreira, o ordenado mínimo nacional. Com o método que é aplicado, acabamos sempre engolidos pelo índice do ordenado mínimo nacional”, denuncia o assistente operacional, em altura de greve nas escolas.

Rui Luciano explica, por outras palavras, que não existe diferenciação. “Subimos na carreira por pontuação. Eu ganhava 709 euros no ano passado e agora, com a subida do ordenado mínimo nacional, somos novamente engolidos. Eu perdi os pontos que tinha para trás, sou engolido, porque o ordenado sobe e tenho de começar pela estaca zero. A diferenciação nunca existe. Eu que estou aqui há 25 anos, ganho o mesmo que um funcionário que entrar agora”, revela, apontando que algumas posições remuneratórias da carreira desapareceram.

Com os filhos em idade escolar e a ambição de entrarem no ensino superior, o assistente operacional nem quer pensar no futuro.

“Somos tão pequeninos e ganhamos tão pouco que nós nem conseguimos faltar a um dia de greve, porque nos faz falta. Temos as rendas, a luz, a água, os filhos”, descreve Rui Luciano.

O funcionário escolar tem outra preocupação em mente: “Não sei como o meu filho entrará para o ano para a faculdade. Enquanto uns põem carne e peixe, outros põem pão e água. Tem de ser muito bem gerido. Eu só irei pensar na hora em que o meu filho tiver de ir estudar. Cada dia será uma luta”, sublinha, lamentando que “nunca houve um sindicato que representasse a classe como deve ser”.