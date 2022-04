Cáritas Internacional chocada com morte de dois funcionários em Mariupol

Veja também:

A Cáritas Internacional mostra-se “horrorizada e chocada” pela morte de dois funcionários da instituição, em Mariupol.

“Juntamo-nos com dor e solidariedade ao sofrimento das famílias e dos nossos colegas da Cáritas Ucrânia que vivem esta tragédia”, escreve o secretário-geral da Caritas Internationalis.

O fato foi conhecido apenas nas últimas horas, mas o ataque terá ocorrido no dia 15 de março. As vítimas terão sido atingidas quando um tanque disparou contra o prédio do centro da Cáritas em Mariupol, matando os dois funcionários e cinco familiares, que ali terão procurado abrigo.

A Caritas internationalis reitera “o seu apelo incansável à paz, como fazemos há 48 dias”, acrescenta Aloysius John.

“O ‘martírio’ na Ucrânia, como o Papa Francisco o definiu, tem de parar e tem de parar agora. A comunidade internacional deve fazer o impossível para parar este massacre imediatamente”, repisa.

“O conflito armado e a violência não são a solução. As vidas humanas devem ser salvaguardadas, a dignidade humana respeitada e a segurança dos civis deve ser garantida”, defende.

Desde o início do conflito, que as duas organizações Cáritas presentes na Ucrânia, Caritas Ucrânia e Caritas-Spes Ucrânia, têm estado ao lado do povo e até agora, com a colaboração da Confederação Caritas, já prestaram assistência humanitária a cerca de 600.000 pessoas.

A presidente da Caritas Ucrânia, Tetiana Stawnychy, apela à solidariedade e à oração pelas “famílias das vítimas, pela comunidade da Caritas Mariupol e pela comunidade da Caritas Ucrânia”.

O presidente da câmara de Mariupol, na Ucrânia, disse na segunda-feira que mais de 10 mil civis morreram durante o cerco russo da cidade e que o número de mortos pode ultrapassar os 20 mil, tendo por base uma estimativa dos cadáveres que foram encontrados pelas ruas.