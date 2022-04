Papa confirma estar disponível para visitar a Ucrânia

O Papa, que afirmou ignorar naquele momento a notícia do massacre de civis perpetrado pelo exército russo na cidade de Bucha, insistiu que o Vaticano está a fazer um esforço para ajudar a encontrar uma solução para o conflito.

“Nem tudo o que fazemos pode ser publicado, por prudência e discrição. Mas estamos no limite. E entre as possibilidades está a viagem. Uma deles foi solicitado pelo presidente da Polónia, e enviamos o cardeal Konrad Krajewski. Ele foi duas vezes. A outra viagem que me pediram, e digo-o com toda a sinceridade... tenho-a em mente. A disponibilidade está sempre presente. Estou disponível. Mas não sei se pode ser feito, se é conveniente fazer e se é bom", declarou.

Segundo o "El País", a viagem a Kiev parece uma possibilidade muito remota devido às conotações diplomáticas que teria, e ao conflito que poderia gerar com Moscovo.

No entanto, Francisco também confirmou que estão a ser feitos progressos relativos a um possível encontro com o Patriarca Ortodoxo de Moscovo, Kiril.

“Há muito que se pensava num encontro com ele. Achamos que pode ser no Médio Oriente... É assim que as coisas são agora."