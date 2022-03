Igreja chega às áreas mais remotas da guerra. A solidariedade em números

Veja também:

A Caritas-Spes, organismo da Igreja Grego-Católica Ucraniana, acaba de divulgar um relatório que mostra a ação da Igreja na ajuda às populações vítimas da guerra e que permanecem no país.

De acordo com os números divulgados pelo organismo, citado pela agência SIR, da Igreja Católica italiana, “175.741 beneficiários receberam assistência, 64.607 pessoas foram beneficiadas com abrigos e moradias e 219.719 pessoas receberam alimentação e necessidades básicas”.

“Foram distribuídos 17.320 cabazes de alimentos, 8.095 pessoas receberam roupas e sapatos quentes e 79.568 produtos de higiene. Depois há produtos para bebés, roupas infantis, mas também medicamentos”, acrescenta.

Aos números da Cáritas-Spes, somam-se os da Cáritas Ucrânia, a instituição de caridade de referência da Igreja Católica Latina.

“Mais de 260 mil pessoas foram atendidas desde o início da guerra, foram distribuídos quase 100.000 alimentos e mais de 50.000 kits de higiene”, indica o relatório.

Nos centros de acolhimento da Cáritas vivem atualmente 1.400 pessoas por dia.

Segundo o relatório da Cáritas Internacionalis, as duas cáritas e a Igreja permanecem ao lado da população ucraniana e a sua presença e ação permite chegar mesmo as áreas mais remotas do conflito.

“A Caritas-Spes providenciou 25 abrigos nas províncias de Zaporíjia, Ivano-Frankivsk, Volyn e Lviv e manteve os seus quatro centros abertos para acolher crianças de lares evacuados”, exemplifica o organismo.

A ajuda que chega do exterior é levada para três armazéns em Mukachevo, Lviv e Lutsk. A partir daí, seguem para outros pontos de receção e distribuição em toda a Ucrânia, a partir de Oleksandrivka, Odessa, Dnipro.

Em cidades como Kharkiv, Zaporíjia e Kamyanets, os centros e paróquias da Missão Cáritas foram transformados em “minicentros humanitários regionais” que são continuamente reabastecidos para apoiar a região.