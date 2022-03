Vaticano confirma convite para Papa visitar Kiev

Veja também:

O Vaticano confirma ter recebido um convite do presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, para o Papa visitar a capital ucraniana, que está a ser bombardeada pelas tropas russas.

O diretor da sala de imprensa da Santa Sé revelou que o "Santo Padre recebeu a carta" e que "está próximo dos sofrimentos da cidade, do seu povo, e daqueles que tiveram de fugir dela".

Francisco "reza ao Senhor para que sejam protegidos da violência".

A nota da Santa Sé recorda as palavras do Papa no domingo no final do Ângelus "contra a barbárie da guerra".