“Muitas pessoas foram mortas”, denuncia bispo de Kharkiv

Para fazer face à situação dramática que se vive na Ucrânia, está em marcha uma grande onda de solidariedade um pouco por todo o mundo. A AIS, por exemplo, anunciou na última semana o envio de apoio de emergência no valor de 1 milhão de euros para os sacerdotes e religiosas que trabalham com refugiados, em orfanatos e em lares para idosos na Ucrânia.

D. Pavlo Honcharuk tem visitado, juntamente com o bispo Mytrofan, da Igreja Ortodoxa ucraniana, as populações refugiadas nos abrigos, distribuído alimentos e visitado feridos nos hospitais.

“Enquanto vai gravando as imagens, o bispo cruza-se com um homem, já idoso, que caminha ao longo da estrada, e pede-lhe para ter cuidado, para ser cauteloso. Noutro instante, olhando para um automóvel destruído, o prelado indica ter havido ali tiros. ‘Há sangue por aqui…’”, acrescenta a AIS.

A guerra na Ucrânia entrou no nono dia de combates. A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente Vladimir Putin justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.



O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.