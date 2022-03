Braga e Almada rezam pela paz na Ucrânia

Veja também:

O Santuário do Cristo Rei, em Almada, marcou para as 21 horas desta sexta-feira uma Vigília de Oração pela paz na Ucrânia. À Renascença, o reitor do Santuário afirma que não podiam ficar indiferentes ao sofrimento que a guerra está a causar.



“Unimo-nos à causa dos nossos irmãos ucranianos a pedir o dom da paz para aquele país, para todas as pessoas que neste momento sofrem com o drama da guerra. Tudo aquilo a que vamos assistindo nos meios de comunicação social é a razão que nos leva a reunir logo à noite no Santuário do Cristo Rei”, explica o padre Carlos Filipe Ramos da Silva, que deixa um convite a quem se queira juntar à Vigília.

“Está naturalmente aberta a toda a comunidade. Vamos rezar, unir o nosso coração ao sofrimento de todo este povo, aqui neste lugar, pedindo e esperando que a paz chegue, a paz que todos desejamos, e que também aqui no Santuário é lembrada há tantos anos”.

Em Braga a Confraria de Nossa Senhora da Conceição do Monte Sameiro vai também realizar uma Vigília de Oração pela Paz na Ucrânia, esta sexta-feira. Vai começar às 21h15 com uma procissão de velas, junto à estátua de São João Paulo II, e terminar na Basílica do Sameiro, que vai estar iluminada com as cores da bandeira ucraniana, em sinal de “comunhão e solidariedade”.

“Não fiquemos indiferentes ao sofrimento deste povo irmão!”, refere um comunicado da Confraria, que esclarece que os participantes na Vigília serão acompanhados pela imagem de Nossa Senhora do Sameiro e vão recitar o Terço “pela paz na Ucrânia, na Europa e em todo o mundo”.

A iniciativa tem outra intenção associada - visa, ainda, pedir a Deus “que tudo pode” que “conceda a chuva necessária para os campos e culturas”, tendo em conta a atual situação de seca extrema que atinge Portugal.

“Vamos todos ao Sameiro e, diante do altar da Rainha da Paz, nesta hora de tanta dor, supliquemos-Lhe que nos alcance de junto de Deus estes dons tão urgentes e preciosos – a paz e a água – e que nos ajude a ser construtores de paz”, sublinha o comunicado.