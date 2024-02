Segurança pessoal. Costa ofereceu, mas líderes dos partidos dispensam

Veja também:

Quase todos os líderes partidários recusaram a proteção do Corpo de Segurança Pessoal da PSP oferecida esta quarta-feira por António Costa. Após o ataque, com tinta verde, de um ativista climático a Luís Montenegro, o primeiro-ministro deu instruções à Polícia de Segurança Pública para disponibilizar segurança pessoal aos líderes dos partidos que o pretendessem.

À chegada do comício do PS desta noite - na Casa do Campino, em Santarém -, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas se aceitava a segurança pessoal da PSP, mas respondeu apenas que "nós não precisamos".

André Ventura também dispensa a segurança oferecida por António Costa. À entrada do restaurante em Vila Real onde fez o comício da noite, o líder do Chega lembrou que o partido tem "uma equipa de segurança há vários anos", e declarou que "não se deve desviar recursos da PSP, num momento em que há tanta falta de elementos policiais no país".

Mariana Mortágua reagiu ao fim da tarde. Depois de descrever o ataque a Montenegro como "injustificável", "inaceitável" e "intolerável", a líder do Bloco de Esquerda explicou que a avaliação de segurança que o partido faz neste momento "não justifica" esta medida.

"Não estamos a falar de ataques à segurança pessoal dos candidatos, são ataques à democracia e à forma como a democracia funciona. A avaliação que fazemos neste momento de segurança não justifica esse tipo de medidas, mas em momento nenhum tira gravidade ao que aconteceu e o que aconteceu foi um condicionamento do livre decorrer das eleições", explicou.