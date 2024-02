Armindo Monteiro: "Programa da AD aproxima-se mais das propostas da CIP"

Veja também:

Apesar de reconhecer uma evolução do programa socialista em relação ao Orçamento do Estado, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal admite, em entrevista à Renascença, que “o programa da AD se aproxima mais daquilo que foram as propostas que a CIP apresentou”, para alavancar a economia nacional.



O argumento de peso na balança de Armindo Monteiro, para dizer que o programa da AD está mais próximo das posições da CIP, é a descida da carga fiscal proposta pela AD: “seja no IRS, seja no IRC”.

Relativamente às propostas do líder socialista Pedro Nuno Santos, o "patrão dos patrões" reconhece que, perante a escassez de recursos, os apoios do Estado devem ser canalizados de forma mais intensa para os setores verdadeiramente transformadores. Mas deixa um aviso: "esse processo tem que ser amplamente debatido e amplamente escrutinado”.

Noutro plano, o presidente da CIP estranha a inexistência de um mínimo de convergência entre os dois maiores partidos, "a bem do país". Quanto a coligações, alerta: não pode ser uma questão de aritmética, que comprometa aos interesses de poucos, a vida de muitos.

Certamente já leu os programas eleitorais do PS e da AD. Também já esteve com Luís Montenegro e com Pedro Nuno Santos na conferência da CIP, no Porto. Qual das duas propostas se aproxima mais das posições da CIP?

Em relação ao Orçamento do Estado, o programa apresentado pelo Partido Socialista creio que, efetivamente, se aproxima mais de um país com um dinamismo económico, com preocupação de investimento e com atrair e reter os mais jovens e o talento.

No entanto, reconheço no programa da AD um maior dinamismo e maior aproximação àquilo que foram as propostas que a CIP apresentou. Por exemplo, na questão do IRC. Quanto a essa medida concreta do programa da AD, o PS não está a acompanhar.

Na prática, o que está a dizer é que o programa da AD se aproxima mais dos interesses dos empresários?

Ambos os programas convergem para a necessidade de um crescimento económico. No entanto, o programa da AD aproxima-se mais daquilo que foram as propostas que a CIP apresentou, e que pretendem fazer crescer a economia nacional. Isso vê-se, seja no IRS, seja no IRC, seja na capacidade de retermos os nossos jovens. É que, se nada for feito, não vão ficar em Portugal.

Quanto às propostas do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos quer passar a dirigir os apoios financeiros do Estado sobretudo para os setores economicamente mais interessantes. Ou seja, quer diferenciar, em vez de pulverizar subsídios. É uma boa estratégia?

A ideia da direção central da economia, é uma ideia que, naturalmente, nós, na CIP, não subscrevemos. Compreendemos, no entanto, a virtude daquilo que afirma o secretário-geral do PS. É importante, tendo recursos escassos, que eles sejam aplicados de forma intensa em setores que sejam verdadeiramente transformadores. Estamos de acordo.

Agora, existem dois desafios: Como escolher os setores. Ou seja, esse processo tem que ser amplamente debatido e amplamente escrutinado.