Galamba “nega” ter "procurado omitir informação" ao Parlamento

Em causa está uma reunião com a ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener para preparar uma audição na Comissão de Economia.

A tutela reage assim ao comunicado de Frederico Pinheiro , ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, que acusa João Galamba de querer mentir à comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.

“O ministro das Infraestruturas nega categoricamente qualquer acusação de que, por qualquer forma, tenha procurado condicionar ou omitir informação prestada à CPI da TAP”, refere o gabinete do ministro, em comunicado enviado à Renascença.

O comunicado do gabinete do ministro João Galamba também esclarece a demissão do adjunto Frederico Pinheiro.

"A propósito da exoneração de Frederico Pinheiro, esclarece-se que a mesma decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do Gabinete do ministro das Infraestruturas", refere o Ministério.

Frederico Pinheiro foi exonerado na quarta-feira, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.



Segundo a mesma resposta, "conforme descrito no despacho a publicar em Diário da República, o adjunto em causa adotou "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício das suas funções num gabinete ministerial".