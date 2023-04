Governo apresenta queixa-crime contra ex-adjunto de Galamba

O Governo apresentou uma queixa-crime contra Frederico Pinheiro, o adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foi exonerado do cargo, avança esta sexta-feira a CNN Portugal.

Frederico Pinheiro levou dois computadores do Estado para casa, um deles com informação classificada, adianta a estação.



O ex-adjunto do gabinete do ministro João Galamba levou os computadores após ter sido exonerado do cargo.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas, resgatou os computadores e já os devolveu ao Ministério das Infraestruturas, de acordo com a CNN Portugal.