PS e PSD vão aprovar ida de Marcelo ao Mundial do Qatar

Os líderes parlamentares do PS e do PSD afirmam, em declarações à Renascença, que vão aprovar a viagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Mundial do Qatar, apesar dos atropelos aos direitos humanos naquele país árabe.

No programa São Bento à Sexta, que vai ser transmitido a partir das 23h00, o socialista Eurico Brilhante Dias e o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento dão luz verde à deslocação do chefe de Estado, que vai marcar presença no primeiro jogo de Portugal, no próximo dia 24. O líder parlamentar da maioria socialista considera que a atribuição da organização do Mundial ao Qatar é “lamentável”, milhares de trabalhadores morreram na construção dos estádios, mas vai aprovar a deslocação do Presidente, como sempre fez no passado. “O senhor Presidente entende que deve ir, tem bons fundamentos para ir: primeiro, porque foi sempre apoiar a seleção; segundo, Portugal é candidato à organização do Mundial de 2030: e não é a decisão do Presidente e dos outros órgãos de soberania que, infelizmente, muda os factos, bem pelo contrário”, afirma Eurico Brilhante Dias.

“O que pode mudar alguma coisa é a voz que tivermos e que usarmos para condenar um regime que maltrata as mulheres, os seus cidadãos, que não é uma democracia e, por isso, parece-me evidente que temos que agir, condenar e dar um sinal claro que não queremos pactuar com o regime e com estas escolhas da FIFA”, sublinha o líder do grupo parlamentar do PS. Eurico Brilhantes Dias considera que “o pedido do senhor Presidente insere-se num quadro da sua vontade de ir. Aquele artigo da Constituição não está lá para que a Assembleia da República funcione como bloqueio ou caucionador da vontade do Presidente da República, porque não está em causa a Assembleia da República, como órgão de soberania, ser um caucionador das viagens”. PSD nunca chumbou visitas presidenciais Na mesma linha, Joaquim Miranda Sarmento afirma no São Bento à Sexta da Renascença que “o PSD tem a mesma posição que sempre teve relativamente a viagens do senhor Presidente da República, qualquer que seja o titular do cargo”. “A Constituição obriga a que, sempre que o Presidente da República se queira ausentar do país, o Parlamento tem que aprovar essa ausência. Se o senhor Presidente da República fizer esse pedido ao Parlamento, o PSD votará favoravelmente como sempre votou em qualquer viagem ou ausência, deste e de todos os outros Presidentes”, esclarece Joaquim Miranda Sarmento. O líder parlamentar social-democrata afirma que o PSD nunca votou contra “uma viagem de um qualquer Presidente da República, desde 1976”, e não é agora que isso vai acontecer.

