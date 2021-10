Governo lamenta chumbo do PCP ao Orçamento. "Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo"

O executivo alerta que as medidas previstas na proposta de Orçamento estão em risco com o chumbo do documento e uma crise política, com eleições legislativas antecipadas.

"O Governo entende que foi feito um enorme esforço, nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o PCP como fomos este ano", declarou Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira à tarde, no Parlamento.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, lamenta a posição do Partido Comunista de chumbar da proposta de Orçamento do Estado para 2022, na generalidade.

"Num momento particularmente sensível para o país entendemos que este Orçamento deve ser viabilizado. A não viabilização do Orçamento coloca em causa todos estes avanços, em particular nos salários, nas pensões, no Serviço Nacional de Saúde e na legislação laboral”, declarou Duarte Cordeiro.

Para o secretário de Estado, “será difícil explicar aos portugueses que todas estas melhorias nas suas vidas estão postas em causa”.

Duarte Cordeiro saudou a "posição responsável" do PAN e das deputadas não-inscritas Joacina Katar Moreira e Cristina Rodrigues, que se vão abster na votação marcada para quarta-feira.

“Este é um Orçamento muito ambicioso e importante para o momento que o país atravessa, cria condições para a recuperação através do crescimento, do investimento público e privado, da melhoria generalizada dos salários e dos rendimentos das famílias, do combate às desigualdades, especialmente nos mais novos, e do reforço dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde”, disse o governante.

Duarte Cordeiro destaca que o OE 2022 considera "o maior aumento de sempre do Salário Mínimo Nacional, um reforço de 700 milhões de euros no SNS, aumento extraordinário de todas as pensões até 1.100 euros e as creches gratuitas a começar no próximo ano".