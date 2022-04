Zelenskiy diz que se a Rússia não quer a paz deve deixar comunidade internacional

"Mesmo com quantidades significativas de equipamento militar soviético e um número significativo de soldados, as tropas russas duvidam de sua capacidade de nos destruir, de quebrar a Ucrânia. Bem, fazemos de tudo para justificar suas dúvidas", acrescentou.

Em relação aos crescentes ataques da Rússia no leste e no sul, Zelenskiy disse: "Toda essa atividade febril dos ocupantes atesta, em primeiro lugar, a insegurança que sentem”.

O líder ucraniano reiterou o pedido de um embargo total ao petróleo russo, afirmando: "A União Europeia deve parar de patrocinar a máquina militar russa".

Agradeceu ainda ao Presidente Biden depois deste prometer outro carregamento maciço de armas para a Ucrânia.

No início desta semana, o Presidente Vladimir Putin afirmou que as negociações de paz com a Ucrânia estavam "num beco sem saída", e que as mortes na cidade de Bucha, na região de Kiev, são notícias falsas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,6 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.